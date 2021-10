饒舌之神Eminem出名Rap得勁,2002年主演的電影《八里公路》(8 Mile)及唱主題曲《Lose Yourself》令他紅爆全球,當中的數句經典歌詞「His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti」亦唱到街知巷聞。而Eminem於美國時間昨日(30/9)在出生地底特律開了一間以歌詞「Mom's Spaghetti」(媽媽煮的意粉)為名的餐廳,吸引不少粉絲到場幫襯兼打卡。

+ 6

Eminem的餐廳於昨日開幕,他現身店鋪擔任店長親自招呼客人,而大批粉絲都在Twitter上載及瘋傳偶像當店長的情況。據知店內只有少量座位及特設免下車外賣專區,而店內專門賣意粉和肉丸,更設有純素肉丸及三文治,意粉售價9美元(約70港元),意粉三文治就11美元(約85港元),價錢親民。另外,Eminem亦擔任代言人,親自拍攝了宣傳餐廳的懷舊廣告片段。