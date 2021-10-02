我要做業主2｜Patrick Sir說服鄰舍放舊樓　獲發展商5.74億收購

由胡諾言、Patrick Sir（林溥來）和李旻芳主持的新節目《我要做業主 2》最新一集坐擁有千萬身家的Patrick Sir分享他的置業經驗，Patrick Sir自幼屋邨長大，一家六口迫在小窩居中，激發他發奮向上，自高中以來一直努力賺錢，後來他認識一位地產界Uncle，更讓他學懂一系列投資心法，並因而考取經紀牌。在節目中，他更透露曾憑一己之力說服隔離鄰舍放樓等收購，實行有錢齊齊賺！

Patrick Sir有樣、有學識，仲要有錢，簡直完美。（IG/@patrick_sir_on_air）

Patrick Sir曾居於九龍塘舊樓，為了讓財富增值，他於 18/19 年間逐家逐戶遊說業主放樓，成功造就出整棟收購壯舉。獲利後於 2019 年以個人名義，斥資港幣 2,950 萬元購入大圍壹號雲頂 8 座地下連花園單位：「因為嗰度40幾年樓要開始大維修，24伙，計過條數維修到合符規格每戶都要夾成200萬，當時我做緊業主立案法團主席，就諗有咩方法最好呢，因為有啲人退咗休都唔想攞咁多錢出嚟，咁不如就試吓搵收購啦，因為地段好實會搵到發展商。」

Patrick Sir當時為屋苑的該業主立案法團主席！（電視截圖）

Patrick Sir為了團結大家，與逐家逐戶商討對策，最後成功說服大家。翻查資料，在2019年九龍塘翠亨園21伙及多個車位剛以5.74億元易手，新買家為商務及經濟發展局局長邱騰華胞弟邱騰達相關人士。Patrick Sir接受《香港01》訪問時亦證實消息，更透露：「力不到不為財，講笑啫。關鍵真係要逐家逐戶接觸，先知大家諗咩同可以團結大家，因為始於地段好，近地鐵站又係名校網，好多人都擔心買埋唔返咁好嘅單位，咁我都好可以同佢哋傾吓，甚至會介紹啲好地方畀佢哋住，要傾大家先肯進行收購呢件事。（好勁呀！）唔好以為我唔使做，其實我仍然需要好多工作機會，仍然好努力。」

點撃下圖睇Patrick Sir以近3千萬購入大圍壹號雲頂一個特色戶：