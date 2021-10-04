Jessica@Super Girl幫老公搞易服P　釗峰成焦點：當冇事發生啦

組合Super Girl成員之一蔡明思（Jessica）的帥氣老公Steven近日生日，Jessica為了他大搞易服Party，一眾男性好友齊齊化身超索女性，Jessica在IG發布與老公的合照之餘並寫道：「期待咗呢個易服生日派對好耐，估唔到大家咁瘋癲，每一個都咁認真對待呢件事。由MK派對到非男非女派對，大家都表現出色，笑到我好攰。好鍾意呢班咁黐線嘅人，無論同佢哋玩咩都咁開心。」

Jessica老公扮女人真係似黃宗澤。（IG：jessicatsoi）

而C AllStar的成員之一梁釗峰亦有出席，更成為全晚焦點，因為釗峰穿了一件紅色連身超低胸裙，勁性感，再加上化了一個女妝，令釗峰更有女人味。當然難得男扮女裝，釗峰自自然然盡情享受做女人的時刻，他特意拍下多個性感動作，勁為誘人，事後他於IG發布當天的照片，並叮囑網友看之前要慎入，笑言原本也不想發布這些照片，但整件事情張揚了，釗峰寫道：「睇完嗰啲當冇事發生過啦好嘛 冇辦法... 我知道件事揚左...咁唯有夜麻麻鬼揞眼出咗佢 之後當乜事都冇 我未試過出post要勇氣」

Steven打扮完女人後竟然被大家稱翻版黃宗澤，而釗峰認為自己像一位女藝人，他續寫道：「還是要玩樂日子反正無多 我reference係羅敏莊 Yanny話我係湯寶如做人必須懂放下完美同時也試試接納自己」最後再次釗峰強調這次扮女人的事情要完結，希望大家原要再提。

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