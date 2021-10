2020年港姐冠軍謝嘉怡 (Lisa) 樣子甜美性格吸引,且從不介意以素顏樣貌目示人,貼地真性情贏盡了網民心。昨日Lisa於IG post了一段短片,片中的她不但以素顏上陣,更穿上睡衣出鏡,睡衣款式非常之密實,成個感覺充滿了家居feel,令她顯得格外親切。之後她就換上了旗袍,展示靚靚一面。她留言表示:「Getting ready for the day has never been easier 。」穿上旗袍的她竟然現出了小肚腩,即時搶晒Fo,而網民亦大為受落,還讚她:「好可愛」。

