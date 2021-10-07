盧慧敏與男友Ian前後腳出活動　直稱拍拖講心唔講金：心靈好重要

大前天（4日）28歲生日的盧慧敏（Amy Lo）昨天（6/10）到中環為期間限定展擔任嘉賓，配戴品牌新推出的首飾亮相的她直指心動，Amy說：「我好鍾意呢個品牌嘅首飾，細細粒好骨子、好精緻。」提到Amy跟MIRROR成員男友Ian（陳卓賢）前後腳出席活動，向來低調的她也甜入心，她大方說：「可以幫同一個品牌工作係好開心，呢個係生日後首個活動，咁樣嘅工作形式，低調得來係一件開心事。我喺現場見到佢哋有人着住Fan club嘅衫喺我個Session度出現，知道佢哋好錫我，又好錫佢，係開心嘅。」現場亦有自己的「小樹苗粉絲」到場支持，令Amy十分感動：「冇諗過出席活動都有fans出席，係好開心嘅，佢哋都製作咗啲心意卡俾我，又製作燈牌，有我同小樹苗個名，發覺原來自己都好討人喜歡喎，好感動，嘻嘻。」

提到Ian在活動中透露有跟Amy慶祝生日，還指二人講心唔講金，Amy直認拍拖講求心靈多於一切，她說：「今年生日喺屋企，揀咗自己一套好鍾意嘅電影，呢部電影我諗我睇咗差不多有100次，就係《機場客運站》，生日嘅時候攞返出嚟睇，默默為自己慶祝，我鍾意簡簡單單，同屋企人食咗餐飯、切蛋糕吹蠟燭，一齊睇戲，都收到啲手作嘅禮物。」她續說：「其實所有關係，無論朋友、情侶或屋企人，都唔會講金，用心去對待大家咁先可以維持，我好注重溝通，心靈上係好重要嘅，每段關係都建基於大家嘅呵護同了解，每一段關係都講心唔講金嘅。」