十月初五的月光︱落實11月台慶播出　何依婷首做女一即衝擊視后

TVB劇集《十月初五的月光》據消息透露將於11月22日晚上8時30分播出，《香港01》特意致電給劇集監製陳志江回應，得到的回覆是「公司暫時係咁安排」。至於這劇集放在台慶時份播出，陳志江表示能夠播放已經很開心：「至少公司係覺得適合呢個檔期播出街，咁壓力一定有，唔關係咪台慶事，壓力會變成動力，每一套都會有壓力。」

胡鴻鈞、何依婷在新版《十月初五的月光》分別飾演初哥哥與祝君好。（資料圖片）

台慶劇一直都是備受關注，分分鐘連得獎機會都大於不是台慶劇的劇集，陳志江坦言不敢想像，這些都是交給公司去安排。另外劇中女主角何依婷得知即將播出坦言很開心，因為為了這劇集真的很努力付出，而何依婷近年都是TVB力捧的花旦，在這時候播出分分鐘能競逐視后一角，她說「視唔視后，有好多前輩都做得好好，我自己唔會諗太多，其實最想觀眾鍾意呢個角色，都會睇到大家努力。」

《十月初五的月光》是一代經典劇集。（網上圖片）

談到21年前由張智霖和佘詩曼演出《十月初五的月光》的版本實在太經典，現在翻拍大多數的劇集都會被觀眾比下去，甚至被批評，何依婷笑言：「佘詩曼係前輩，可能觀眾會不自覺有比較，但我覺得我自己有好努力去演，問心無愧，希望大家會鍾意，同舊版本完全唔同，希望21年後呢個版本會帶到新鮮感畀大家。」

監製陳志江直言：「比較在所難免，舊個套係經典，冇諗過會超越，因為唔需要，個套已經係一個經典，希望21年之後觀眾睇返拎返以前感覺。當然我成套戲唔係照抄，好多新元素同關係，觀眾有新感受，當然唔講得住，講完咪穿。」

何依婷為今次劇集付出好大努力。（畫面截圖）

另外男主角胡鴻鈞近年演出劇集非常頻密，因此這次能否憑《十月初五的月光》中初哥哥一角能奪得視帝獎項呢？暫時未知道，但現知他最大對手有《星空下的仁醫》馬國明和鄭嘉穎及《換命真相》的譚俊彥。而今日(7日)胡鴻鈞接受《香港01》訪問時表示聽聞過《十》劇在11月播映，但對拿視帝沒有信心，他說：「我都有聽聞過，但係都要等待公司嘅官方宣布先可以作準，(有冇信心爭視帝？)冇諗過。視帝呢樣嘢從來都對我冇關係，因為我自問自己，現階段唔係一個可以攀升到呢個位置嘅人，演戲上面我可以有唔同機會，演到唔同角色，我已經心滿意足。我都知道自己仲有好多進步空間，所以我對獎項係冇任何幻想同追求，最緊要係我拍攝嘅作品大家都會留意，不論你哋喜歡唔喜歡。喜歡嘅話，多謝你哋喜歡；唔喜歡嘅，希望你哋可以話畀我聽有咩地方需要進步，我會隨著你哋嘅聲音同意見，希望可以進步得快啲

胡鴻鈞對於劇集在台慶期間播放感到高興，不過覺得自己沒有機會。(梁碧玲攝)

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