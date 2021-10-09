胡定欣無緣憑《白色強人II》再爭視后？　爆劇集明年才播出

無綫（TVB）高層樂易玲的兩位仔仔Adrian和Ryan日前（7日）在會展舉行畫展，除樂小姐百忙之中抽空出席外，一眾藝人包括胡定欣、姚子羚等亦有現身撐場。定欣接受《香港01》訪問時大讚Adrian和Ryan有藝術天份：「去樂小姐屋企食飯，有一層係兩個仔仔嘅Workshop，屋企每一個角落都有佢仔仔畫嘅畫，有機會親身支持好戥佢哋開心。」



樂易玲的兩位仔仔Adrian和Ryan日前（7日）在會展舉行畫展，除樂小姐百忙之中抽空出席外，一眾藝人包括胡定欣、姚子羚等亦有現身撐場。（葉志明攝）

當問到定欣的工作動向時，她說年底12月將開拍新劇《破毒強人》，剛剛完成拍攝邵氏新劇《廉政狙擊》：「拍攝咗四個月，呢套唔算好辛苦，過程拍得好開心。不過之前要駁髮，又係夏天，洗頭、出外景都有啲辛苦，一完成套劇就將佢卸掉。」

有傳《白色強人II》會在年底播放，觀眾亦希望定欣可以憑角色再爭奪視后，不過她說未知道劇集播出時間：「相信有機會係明年嘅事，而家做緊後期製作，進行緊配音，之後仲有審批工作，都未有咁快，我同大家一樣好期待。（憑角色再爭視后？）最緊要作品出嚟大家鍾意，冇諗獎項，完全冇諗。遇到好作品，台前幕後花好多時間做，最緊要口碑，大家係喜愛就好好。」今年暫時有力爭視后的女藝人，網友覺得是李佳芯及林夏薇，如果《白色強人II》台慶月播映，胡定欣是有機會爭再奪視后，但現在《白》劇推遲播放，視后人選又出現變數。

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