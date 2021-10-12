久天長地︱白只完騷立即食雪糕慶祝　尾場近百觀眾排隊等合照

同窗小說類劇場《久天長地》日前於香港演藝學院歌劇院完成13場演出。演員白只、楊淇、游學修、朱栢謙、王曉怡、商台DJ當奴及原著小說作者Wasabi，及參與現場演奏的主題曲《久天長地》監製兼作曲賴映彤，對這個團隊均依依不捨。

舞台劇《久天長地》原定於本月9號演出最後一場，當日因颱風關係而取消，演出順延至翌日，幸獲觀眾們的體諒及支持，補場當日超過八成觀眾來到欣賞，演出亦順利完成。散場後，不少觀眾都未有即時離場，仍坐在觀眾席上細心聆聽場內播放，由賴映彤作曲、青介填詞、許廷鏗主唱的主題曲《久天長地》。

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演員之一的游學修在演出前預告，會走出場外跟觀眾影相見面。當阿修來到演藝學院大門外時，已有近百位觀眾排隊等待，阿修企足成粒鐘與Fans合照、自拍及簽名。而另一邊廂的DJ當奴亦不弱，其Fans亦排長龍等見偶像。

粉絲大排長龍等合照、簽名。

終於完騷，與白只演同一個角色甘博年的游學修，問他有何感受？他說︰「攰啦！13場好順利完成咗，好開心同咁多位前輩合作。」在旁的白只則說︰「感覺好似身輕如燕，依家要即刻食雪糕。最大感覺就係台前幕後嘅合作，呢個Team真係一流，我有啲唔捨得。」阿修更謂︰「有日白只講好開心同大家做呢個Show，我信架！係一個好幸福嘅過程。」白只接着說︰「呢Team好、質素好好，質素好係好重要。」

白只（左）完騷後立即食雪糕。

談到演出時有爆肚場面，阿修笑謂︰「其實唔多，主要係對住阿奴（當奴）時，佢搞我呀！我好乖，跟劇本，但佢唔乖，我都冇辦法要執生。最後一場，佢計好晒入我一嘢，原來我係冇位還拖。」阿修更指白只當時在後台興奮叫了出來，白只聽後更謂︰「呢個係前後台大家都好期待嘅畫面，大家見到呢個位都好興奮。」此外，楊淇談到完騷，她坦言︰「有啲唔捨得，心情係有點忐忑，畀盡晒自己嘅嘢出去，希望觀眾都鍾意。」而王曉怡表示︰「以為做三個星期好耐，但眨下眼就過去，同埋好感激觀眾咁感動。」

楊淇（左）直言不捨得。

在劇中，帶給觀眾不少搞笑位的當奴，提起阿修便說︰「死仔游學修，跣我囉！不過舞台劇演到十幾場，到結尾都會有呢啲狀況，睇到嘅觀眾會視為Bonus。觀眾見到我出場，都知帶畀大家歡樂，我覺得任務完成。」Wasabi笑指兩人的私怨，殃及池魚。他又謂︰「由排練開始，大家建立到默契，有爆肚大家都識就住，適當氣氛下有點效果。我最大感受，好似好對唔住一班演員，每場落幕時佢哋都喊得好厲害，好似累佢哋喊咗十幾場，真係唔好意思。」