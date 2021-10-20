江若琳庭上爆舊公司未有交代收入明細：佢話講你聽你都唔識計！

江若琳（Elanne，原名江玲）與前經理人公司寰宇的合約糾紛官司，今日（20/10）繼續於金鐘高等法院進行聆訊，江在庭上接受控方律師的盤問。律師指出江出錢所錄製的歌曲版權是屬於她的，這是原告方的說法。但江表示：「我唔知道，如果我啲歌嘅版權係屬於我，點解我從來都無收過版權方面嘅錢？」律師指出她的月結單有顯示音樂與唱片的收入，江表示：「我唔同意，係一個總數嚟。」律師指出09年的月結單上有顯示28萬多、10萬多以及13萬多的音樂收入，江表示這些收入數字沒有詳細顯示包含什麼分項，她只是大概有概念是包含手機鈴聲和卡拉OK。江指自己當時有問前經理人楊劍標（標哥）這些音樂收入是什麼，對方說：「呢啲數好複雜㗎，講咗畀你聽你都唔識計㗎啦。」

江若琳繼續有老公蕭唯展陪上庭。（張嘉敏攝）

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江指標哥說公司有會計部會計數，她即使去追問標哥和另一位前經理人Kelly Lee，他們都沒有告知到底這些收入的明細，直到2019年她才收到不齊全的收入明細資料。她亦不知道有分音樂和唱片的收入，分成比例也不知道，她說：「無人同我講過。」律師質問江為何不問公司？江說：「因為月結單都無顯示，咁我問乜嘢？我覺得月結單顯示出嚟嗰舊收入全部都係我嘅。」律師問江為何會覺得所以音樂收入都是屬於她，而寰宇沒有分成？江說：「因為我見到月結單顯示個數，所以理解係咁。可能佢收到嘅錢就全部畀返晒我，因為所有音樂嘅支出全部都係我自己出嘅。」法官指出江認為UMA把音樂收入的百分之百都給予她，但根據她所簽的合約，頭5年她會得到35% 的分成，後5年會得到45%的分成，所以不可能會得到百分之百的分成，為何不去問公司？江表示：「因為我嘅收入係公司計畀我嘅。」

江若琳覺得音樂收入都是屬她：「因為所有音樂嘅支出全部都係我自己出。」（張嘉敏攝）

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)

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律師提到2008年要簽多一份合約，江表示她當時收到稅單顯示她有30多萬收入要報稅，她和母親覺得晴天霹靂，便去問Kelly，公司表示可以為她成立一間東旺公司來享有稅務優惠，江說：「標哥話我依家多咗間公司，所以我要用江玲同東旺去同公司簽多份合約，同以前簽嗰份係一樣嘅。」江又表示她於2010年簽約鳥人，2011年簽約Star Shine，但並不知道是怎樣拆賬，由公司幫她處理，揀歌的過程她也沒有參與過，總之有歌給她她就錄。

案件編號：HCA 1225/2014