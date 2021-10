胡鴻鈞下月舉行演唱會。(IG/@hubertwu)

無綫電視日前到警察總部報案,稱受網絡欺凌,跟杯葛胡鴻鈞演唱會相關。胡鴻鈞(Hubert)將在11月26-27日,於九展Star Hall舉行一連兩場《胡鴻鈞 2021 The Day After 演唱會》,他直言心情未受太多影響。Hubert近日轉載網友IG,原來他乘搭港鐵時被野生捕獲,戴上鴨舌帽無線耳機聽歌,更忘我地高歌林俊傑金曲《修煉愛情》,場面搞笑。他留言笑稱:「真係好123456_89 #airpods好野 #隔音一流 #我以後都唔敢啦 #呢一刻好想搵個窿捐 #早抖」好友吳若希、王君馨、何雁詩紛紛留言表示相當搞笑,王君馨說:「The train is a place of creativity, 我以前成日都係搭地鐵喺腦入邊排舞 😍 no shame」

胡鴻鈞轉載網友IG,原來他乘搭港鐵時被野生捕獲,戴上鴨舌帽無線耳機聽歌,更忘我地高歌林俊傑金曲《修煉愛情。(IG:@hubertwu)

點擊下圖睇胡鴻鈞入行10年來的變化: