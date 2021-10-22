江若琳母親稱受女兒與林生緋聞困擾：出門口畀人鬧係狐狸精個阿媽

江若琳、蕭唯展再到高等法院出席審訊。(陳順禎攝)

Elanne江若琳（原名江玲）與前經理人公司「寰宇」合約官司案，今日（22/10）於金鐘高等法院繼續開庭審訊。庭上控方大律師繼續盤問周，問周是否清楚知到女兒江若琳收入？周供稱：「佢係有問我攞錢搭車。但我都有話佢你有嘢做，仲要問我攞錢。我知道佢好孝順，佢唔敢過我知，佢可能唔想我擔心。」

控方大律師再追問周如何得知江欠落周身數？周表示：「記得有次半夜三更，佢做完嘢返到屋企，我就幫佢執袋，無意之中睇到一疊單據，個下我見到好驚，點解咁多嘢做，仲會欠人咁多錢。一睇，連一個氣球同一張櫈都要佢畀錢，連工作人員頭痛嘅藥都入埋佢數。我真係諗唔明，咁究竟呢啲係咪佢個人開支？而且當時Arnold (陳明輝）同我講唔係咁。當我睇到之後，原來佢欠人咁多錢，怪唔知佢點解冇錢，要返嚟問媽咪攞錢。」

控方大律師繼續盤問周有否想過解約？周聲淚俱下說：「當時冇諗過。而我係有Kelly講過，我個女同林生嗰個緋聞，係唔關我個女嘅事，點解佢哋公婆嘅事都要拉埋佢落水，就係咁令到我個女失去晒所有工作，咁而家點能夠還錢。其實人都有尊嚴，畀人講係第三者，我都唔想活。而我日日出門口，就畀人鬧係狐狸精個阿媽，我都唔知幾慘。」坐在身後旁聽席女兒江若琳抵頭飲泣，由老公蕭唯展緊握住雙方安慰。