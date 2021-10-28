謝霆鋒同高圓圓錄製《百姓的味道》　親手落閘避免影響拍攝

內地綜藝節目《百姓的味道》，顧名思義，是一齣美食紀實綜藝節目，講述中國各地的傳統地道美食，而參加錄製的藝人，百分百是星光熠熠，包括有謝霆鋒、高圓圓、丁真、楊千嬅、楊超越等等，而近日謝霆鋒和高圓圓就在上海錄製節目，二人外形相當登對，繼街頭拍攝散步過程後，二人又到小店合作製作蔥油餅，但霆鋒卻有一個動作被網民批評，下文為大家揭曉。

謝霆鋒跟高圓圓在上海錄製《百姓的味道》。（微博圖片）

高圓圓笑容滿面，反而霆鋒有點cool。（微博圖片）

謝霆鋒曾主持《十二道鋒味》及《鋒味》，口碑不俗，他更因而以「鋒味」推出個人品牌曲奇及廚具，對於拍攝飲食節目駕輕就熟的他，近日卻被網民批評，原來他跟高圓圓在上海錄製《百姓的味道》，二人曾在2014年合作電影《一生一世》飾演情侶，再次同框讓觀眾回憶滿滿。高圓圓雖然已經42歲，保養得宜的她，跟少女時期相差不遠，二人在上海街頭拍攝時被途人捕獲，不停拍照，停機後高圓圓再次現身，更脫下口罩讓途人拍照，任影唔嬲，非常親民。

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之後霆鋒和高圓圓換了另一個場景拍攝，二人要在食店內，跟廚師學習製作蔥油餅，高圓圓繼續笑容滿面，反而霆鋒帶點cool cool的神情，之後輪到霆鋒開始整餅，但霆鋒卻第一時間，親自伸手拉閘，看來想將最精彩的畫面保持神秘，觀眾要睇到霆鋒型男整餅，要等待節目播出。

同場加映高圓圓靚相：