陳柏宇新歌《對得起自己》MV邀姜皓文參演　無緣同框仍深感榮幸

陳柏宇（Jason）即將重返紅館，於12月10至11日舉行第二次個唱《陳柏宇Fight For ___ Live in Hong Kong Coliseum》。今次演唱會以「Fight For」為主題，宣傳海報上的字句「你為了甚麼而奮鬥？」或會令大家思考，自己究竟為了甚麼而奮鬥。姑勿論站在甚麼崗位，大家都會為自己的目標而奮鬥，不過在奮鬥的過程中，Jason認為最重要的，還是要對得起自己，新歌《對得起自己》亦正是努力奮鬥的信念延伸。



今次演唱會以「Fight For」為主題，宣傳海報上的字句「你為了甚麼而奮鬥？」（IG/ @ckw720）

為了突出《對得起自己》的內容，歌曲MV找來姜皓文（黑仔）特別演出、另外還有葉巧琳（Mischa）及黃妍（Cath）參與其中。MV是關於一個潦倒爸爸（姜皓文 飾）的故事，他本是港隊田徑金牌選手，但酗酒惡習加上好賭成性，不僅令運動生涯全毀，就連妻子（葉巧琳 飾）也離棄他，帶着女兒離開。

某日這位爸爸突然振作起來，戒酒又戒賭，並再次投入體能訓練。原來他收到女兒給她的學校通告，邀請他一同參與親子運動會。為了女兒的一個微小心願，向着女兒的心願進發，作出一個對得起自己身為爸爸的承諾、行動。

為了突出《對得起自己》的內容，歌曲MV找來姜皓文（黑仔）特別演出、另外還有葉巧琳（Mischa）及黃妍（Cath）參與其中。

黑仔指今次是被歌名《對得起自己》及MV的劇本吸引，答允參與演出，他說：「淨係聽個歌名已經好有正能量，係一個好勵志嘅題目，而且我向來對勵志故事感興趣，睇埋劇本就覺得好啱我去演，好想去演。」黑仔的演技爐火純青，擁有懾人的魅力，扮演前妻的Mischa也表示：「其中有一個鏡頭我要逃避黑哥嘅目光，其實我係堅被佢嘅眼神帶入戲，條件反射擰轉頭。」而客串扮演老師的Cath也讚嘆道：「黑哥三兩下散手已經演到導演要求，好厲害！」

正當同公司歌手可以跟黑仔對戲，Jason就欠了一點緣份，因為他只有穿插在MV中獻唱的鏡頭，不過他在黑仔拍攝MV當日也有去探班，感謝對方參與演出，他說：「好開心搵到黑哥做男主角，喺拍攝現場即時睇到出嚟效果係點，當然好滿意啦！因為佢嘅演技真係好犀利，雖然今次唔可以同框演出，但都好榮幸有佢喺我嘅MV出現。」

在工作上黑仔與Jason從未有正式合作機會，但二人數年前已認識，黑仔說：「我以前同Jason係喺同一間健身房做Gym，當時有人話我知佢就係唱歌嘅Jason陳柏宇，當時嘅第一印象就係佢好勤力。因為我本身都算勤力隔日去做Gym，但佢係日日去做，所以佢俾我感覺係好有正能量嘅一位歌手。」黑仔表示，一位咁正面的歌手開Show，必定會為演唱會而去盡，但他也鼓勵Jason：「記住要為自己而奮鬥，對得起觀眾，對得起自己，做場Good Show就夠了。」