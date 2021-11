現年25歲的陳欣茵(Sonya)憑主持無綫(TVB)節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉,IG有四萬人追蹤的她不時大派福利。今日(2日),欣茵上載早前節目巡禮的靚相並寫着:「We’re beautiful like diamonds in the sky(我們像天上的鑽石一樣美麗)」。穿上吊帶低胸晚裝的她在鏡頭前不斷擺動頭髮、單眼兼露出甜美笑容,相信一定是十分滿意當晚的造型,連網民都深表滿意留言大讚:「靚!」另外,欣茵亦在限時動態上載Staycation的泳照,她穿上白色連身泳衣露出纖腰,青春得來不失性感,亦成功捉緊夏天的尾巴!



陳欣茵穿上吊帶低胸晚裝露出甜美笑容,相信一定是十分滿意當晚的造型。(IG/ @yanyaascyy)