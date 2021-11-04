紙房子｜最終季Part 2將於12月上架　教授如何對抗軍隊拯救同伴？

犯罪劇《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel）於2017年推出後轟動全球，在Netflix接受後更推至高峰，成為該平台最多人收看的非英語劇集之一。劇集憑緊張刺激的鬥智場面，顛覆警匪劇的原有套路。來到最終季，繼Part 1於9月推出後，Part 2亦即將於12月3日上架！

最終季共10集，分為上下兩部推出。Part 1於9月Netflix上架，而下半季就在12月3推出。（Netflix）

先作簡單的劇情回顧，綽號「教授」的主腦，在不同地方召集八名各有所長的犯罪精英，策劃一場驚天動地的完美搶劫案。「教授」在行動前為他們進行「試前精讀班」及訓練，最終目標就是馬德里皇家鑄幣局，印24億無記號歐元紙幣（折合約56億港元），整個過程需要11天，希望能在不殺死任何人的情況下完成目標。

*注意：以下含少量劇透。

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成功完成首次任務後，各路人馬再挑戰西班牙銀行，可惜計劃趕不上變化。劇迷喜愛的Nairobi（ Alba Flores飾）於第四季被Gandía殺死。來到最後的生死戰，Tokyo（Úrsula Corberó飾）為同伴買時間而壯烈犧牲。有不少觀眾都表示接受不了這個安排，更有人在討論區直言看到陪伴劇迷這麼多季的Tokyo突然離開便哭成淚人。

在今天發佈的最新預告中，眾人在絕望之際決定拼死一搏的轟烈場面。這個時候大家都似乎無法抵抗軍方猛烈的攻勢，而被Sierra抓住的教授竟然現身於門外。教授在盤算什麼？在這場生死戰中還有誰再次犧牲？