陳柏宇工廠區快閃會歌迷　一口氣唱四首經典作品：錯過咗就紅館見

陳柏宇（Jason）為準備12月一連兩場的紅館個唱，日前特意揀選新歌《對得起自己》MV場景觀塘工業區舉行快閃，一口氣唱了《你瞞我瞞》、《親愛的仇人》、《斷絕來往》及《例遲》四首歌。Jason說：「好耐無咁近唱歌畀歌迷，今日個環境、成件事又令我好舒服，冇咁大壓力，好好玩，錯過咗嘅Fans就紅館見喇！」



陳柏宇為準備12月一連兩場的紅館個唱，日前特意揀選新歌《對得起自己》MV場景觀塘工業區舉行快閃。

疫情下，不少公開活動、演唱會被全面煞停，有一段時間沒有近距離接觸歌迷的Jason與團隊溝通後，特別為四首舊歌重新編曲、配以結他及電子琴快閃演出，他直言四首歌的新版本都是「今日限定」，紅館不會出現，Jason更非常開心和意外快閃時有歌迷出現：「快閃最好係可以有少少Fans，今日有啦。好多謝Fans一睇到我出Post快閃，火速趕到現場支持，一切都好美好，縱使現場環境有時係有啲貨車倒車咇咇聲，但可以接受，大不了再嚟過。」

至於Jason一直坦言個唱要求有提詞機，令自己籍此可多望向觀眾交流，又避免太側重背歌詞產生壓力，而快閃時驚喜同事為他準備提詞：「開場前，同事畀好多信心我，準備咗紙歌詞，叫我盡記，唔得再嚟過，但歌詞要擺開少少，唔記得至睇，一人一步我擺後少少，好多謝。」不過搞笑歸搞笑，Jason透露自己都有為演唱會落力背歌詞中。

同場加映

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