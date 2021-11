楊洛婷(Rabee'a)與樂隊Dear Jane主音黃天翱(Tim)結婚後育下一仔一女,婚姻生活幸福美滿。昨日(5日)是二人八周年的訂婚紀念日,Rabeea在社交平台上載當年老公求婚片段並寫着:「The best thing that ever happened to me(這是我遇到最好的事情)」。



昨日(5日)是二人八周年的訂婚紀念日,Rabeea在社交平台上載老公求婚片段。(IG/ @rabeeayeung)

片中,Rabeea正小心翼翼抱着樹熊,阿Tim突然拿出戒指單膝下跪求婚,她先驚訝地張大嘴巴再回答「Yes」,過程中保持冷靜以免嚇到樹熊,不過仍難掩興奮。八年後的今日,兩公婆依舊甜蜜撐枱腳慶祝周年紀念,不少網民大讚他們非常Sweet亦留言為二人送上祝福:「還有更多的八年,周年快樂」、「永遠幸福快樂」。