舊愛Sam墮樓亡受盡指責　廖慧儀解凍後首談感受：難改變人哋諗法

有「狂野空姐」之稱的20年落選港姐廖慧儀去年被指暗撻《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny），及後舊愛Sam疑似因情困墮樓身亡。因負面新聞令她演藝工作全面叫停，自去年12月起一直被無綫放入雪櫃。等足十一個月，無綫（TVB）終於有所動作，特別安排她在《流行都市》閃現10分鐘做化妝模特兒，疑似為她復出鋪路「試水溫」，但網上反應兩極。

廖慧儀相隔11個月終於復出幕前 容貌比一年前滄桑了不少

廖慧儀日前在《流行都市》現身。（節目截圖）

今日（6/11），廖慧儀現身電視城出席《萬千星輝賀台慶》項目綵排，就「解凍」一事接受《香港01》訪問。她說：「其實我一直都係TVB嘅員工，而喺呢段時間，我都有同公司嘅內部交流想拍啲乜嘢，而公司認為有適合工作畀我做，我都會做嘅。咁而家都係暫時忙緊台慶，之後有咩做，就要再等公司再安排。」

廖慧儀出席台慶項目綵排。（葉志明攝）

被問舊愛墮樓身亡有否為自己帶影響，廖慧儀表示：「其實呢樣嘢喺工作上都可以話有影響到，因為始終喺精神上我未準備好，咁所以公司係理解嘅，所以嗰段時間係未有安排工作畀我做，咁而家我心情已經調整番，可以面對公眾。（喺呢件事學到乜嘢？）係學到嘅，如果面對一啲困難嘅時候，都只係暫時性。咁發生過咩事都好，始終都要行自己嘅人生。」

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問如何洗脫負面形象？廖慧儀表示：「睇下公司點樣幫我，因為一個人好難去改變到，同埋形象印象呢啲嘢都係好主觀嘅，咁所以係好難去改變人哋嘅諗法，咁所以我冇刻意去介意人哋點去諗我。」

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