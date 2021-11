劉嘉玲向來與她媽媽感情要好,嘉玲媽媽今年已經76歲,嘉玲今日凌晨就於她的IG post了她們一家人的家庭聚會靚相,並留言表示:「Birthday celebration for my mom and bro! #brithday #celebration」祝她的媽媽和哥哥生日快樂,而嘉玲老公梁朝偉當然也在場。相中可見嘉玲一家人的顏值都非常之高,而最搶鏡的就是嘉玲媽媽,雖然她已年屆76歲高齡,不過就keep得非常之好,看上去完全不似她的真實年齡,同嘉玲一樣凍齡有術,且散發出優雅高貴氣質,獲網民激讚。

睇埋嘉玲媽媽以及她一家的靚相: