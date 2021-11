Ian陳卓賢大談與AK兄弟情　坦言少了傾心事：面對嘅處境唔同咗

男團MIRROR出道三年,成員間誕生不少深受粉絲喜愛的CP,包括教主盧瀚霆(Anson Lo)與呂爵安(Edan)、姜濤組成的「田牧CP」和「姜Son CP」,陳卓賢(Ian)和江𤒹生(AK)組成的「Ianson」等等都大受網民歡迎。Ian和AK最近均接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問,他們大談之間的相識經過及兄弟情,不過Ian卻承認現時跟AK少了傾心事,大家面對的處境亦有所不同,但粉絲完全不用擔心,因為Ian說與AK依舊一見如故。



Anson Lo與Edan組成的「田牧CP」深受粉絲喜愛。(IG/ @edanlui)

Ian說與AK的性格是一冷一熱,與對方相處舒服自在:「咁啱一凹一凸、一冷一熱,比賽時期我同佢係唔同組,佢係A組我係B組,因為咁啱佢成日坐我隔籬,佢又好鍾意撩人講嘢。我份人被動啲,身邊有個咁熱情嘅朋友不停搵話題,我就覺得幾好呀,唔使我搵嘢講,覺得同佢相處幾舒服幾自在。」

由於他們住得非常近,Ian經常坐AK車從而培養出感情:「佢好好,佢同我住得比較近,會成日車我一齊去一齊走,慢慢培養感情出嚟。」不過Ian坦言二人近來少了傾心事,因為大家面對的處境有所不同:「以前會多啲,因為而家大家有自己嘅嘢忙。以前面對嘅嘢一致啲,但而家慢慢多咗唔同嘅嘢出嚟,所以而家真係傾心事、傾偈都比以前少咗,而家係成隊MIRROR做嘢先會見到佢,但都係一見如故。」

Ian和AK最近均接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問,他們大談兩位之間的相識經過及兄弟情。(影片截圖)

AK坦言Ian是他在《全民造星》中第一個交心的新朋友,他們喜好相近因而開始了滔滔不絕的話題:「我係23號,佢係32號,比賽之前一日嘅總綵,照常咁排練。第一次聽佢彈結他唱《Fly Me To The Moon》,我覺得佢唱歌好好聽,咁啱總綵坐喺我隔籬,我哋就開始傾偈。大家鍾意嘅嘢好相似,鍾意嘅歌手、音樂類型都好相似。佢比賽彈嗰支結他我都有一支,大家就開始好健談咁一路傾偈,由嗰陣時開始同佢有一種好奇妙嘅關係。」

AK續指:「我哋又住得好近,比賽嘅時候會一齊出門口,每次一齊去比賽一齊返,嗰段路程我哋會傾好多偈,開始建立友誼。我覺得,你乜嘢都冇嘅時候建立嘅關係,個purpose係最真。」Ian將自己的作品《蝸牛》送給AK,AK的YouTube頻道又經常邀請Ian作客,兩位的兄弟情令不少網民大感羨慕:「多謝熱情嘅AK一直陪伴慢熱嘅樹熊Ian,Ianson世一」、「希望繼續扶持住大家走更遠更遠!」

AK坦言Ian是他在《全民造星》中第一個交心的新朋友,他們喜好相近因而開始了滔滔不絕的話題。(影片截圖)

點撃睇Ianson的合作:

+ 4

同場加映

MIRROR出道三年由素人變當紅偶像 8個重要時刻創最快開騷紀錄