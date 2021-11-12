Ian陳卓賢大談與AK兄弟情　坦言少了傾心事：面對嘅處境唔同咗

男團MIRROR出道三年，成員間誕生不少深受粉絲喜愛的CP，包括教主盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）、姜濤組成的「田牧CP」和「姜Son CP」，陳卓賢（Ian）和江𤒹生（AK）組成的「Ianson」等等都大受網民歡迎。Ian和AK最近均接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，他們大談之間的相識經過及兄弟情，不過Ian卻承認現時跟AK少了傾心事，大家面對的處境亦有所不同，但粉絲完全不用擔心，因為Ian說與AK依舊一見如故。



Anson Lo與Edan組成的「田牧CP」深受粉絲喜愛。（IG/ @edanlui）

Ian說與AK的性格是一冷一熱，與對方相處舒服自在：「咁啱一凹一凸、一冷一熱，比賽時期我同佢係唔同組，佢係A組我係B組，因為咁啱佢成日坐我隔籬，佢又好鍾意撩人講嘢。我份人被動啲，身邊有個咁熱情嘅朋友不停搵話題，我就覺得幾好呀，唔使我搵嘢講，覺得同佢相處幾舒服幾自在。」

由於他們住得非常近，Ian經常坐AK車從而培養出感情：「佢好好，佢同我住得比較近，會成日車我一齊去一齊走，慢慢培養感情出嚟。」不過Ian坦言二人近來少了傾心事，因為大家面對的處境有所不同：「以前會多啲，因為而家大家有自己嘅嘢忙。以前面對嘅嘢一致啲，但而家慢慢多咗唔同嘅嘢出嚟，所以而家真係傾心事、傾偈都比以前少咗，而家係成隊MIRROR做嘢先會見到佢，但都係一見如故。」

Ian和AK最近均接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，他們大談兩位之間的相識經過及兄弟情。（影片截圖）

AK坦言Ian是他在《全民造星》中第一個交心的新朋友，他們喜好相近因而開始了滔滔不絕的話題：「我係23號，佢係32號，比賽之前一日嘅總綵，照常咁排練。第一次聽佢彈結他唱《Fly Me To The Moon》，我覺得佢唱歌好好聽，咁啱總綵坐喺我隔籬，我哋就開始傾偈。大家鍾意嘅嘢好相似，鍾意嘅歌手、音樂類型都好相似。佢比賽彈嗰支結他我都有一支，大家就開始好健談咁一路傾偈，由嗰陣時開始同佢有一種好奇妙嘅關係。」

AK續指：「我哋又住得好近，比賽嘅時候會一齊出門口，每次一齊去比賽一齊返，嗰段路程我哋會傾好多偈，開始建立友誼。我覺得，你乜嘢都冇嘅時候建立嘅關係，個purpose係最真。」Ian將自己的作品《蝸牛》送給AK，AK的YouTube頻道又經常邀請Ian作客，兩位的兄弟情令不少網民大感羨慕：「多謝熱情嘅AK一直陪伴慢熱嘅樹熊Ian，Ianson世一」、「希望繼續扶持住大家走更遠更遠！」

AK坦言Ian是他在《全民造星》中第一個交心的新朋友，他們喜好相近因而開始了滔滔不絕的話題。（影片截圖）

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