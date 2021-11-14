夏韶聲演唱會｜Joey Tang先休息再諗檢查傷勢：瞓唔好會影響演出

《ARRIVAL ∞ DEPARTURE 夏韶聲 X JOEY TANG LIVE 2021》昨晚（12/11）在九展Star Hall順利舉行第一場，當晚看到Joey Tang（鄧建明）下台時不慎失足，雖然餘下時間仍能帶傷上陣，但外界也非常擔心其傷勢會否影響明晚表演。

夏韶聲演唱會｜Joey Tang落台跌傷照頂硬上：睇緊自己隻手有冇斷

Joey下台時不慎失足，敷冰後繼續表演。（葉志明攝）

Joey和夏韶聲（Danny）在騷後一同接受傳媒訪問，前者在見記者時拿著冰袋冰敷左手，期間醫生也有為他檢查傷勢。Joey在訪問中談起事發經過：「今次係因為我記錯嘢，本身係話喺樓梯走，但係我以為前面都有樓梯。其實綵排嘅時候我試過喺台前面上去，諗諗下覺得喺呢度走都好正。嗰陣我有用到腳探下路，發覺下面真係冇嘢，就落咗去。冇嘢嘅，試得出呢幾年嘅運動，同埋最近教練嘅心肺訓練都可以保護到自己（Danny：反應快咗）唔係啦，如果係反應快就唔會落去啦！」

Joey見記者時拿著冰袋冰敷左手。（葉志明攝）

在台上的Danny坦言起初並不知道意外發生：「現場觀眾唔好怪我點解佢跌親，我仲可以喺台度哈哈笑，因為我真係見唔到，只係隱約見到有個人喺台下路過。」往後Joey左手只能用沒有受傷的三隻手指繼續表演，他聽聞當晚觀眾覺得《交叉點》的表現比原版好，Danny即笑指：「我都覺得《交叉點》硬係有啲問題㗎啦，好似真係有啲味道，不過專業嘅樂手就係咁。」

Danny有外孫Kyle撐場。（葉志明攝）

Joey透露本來主辦單位希望他不要再回到台上，但他認為對表演影響不大，於是決定帶傷上陣。他又希望等到明早再決定是否到醫院進一步檢查傷勢：「我想今晚休息先，就算聽日真係彈唔到，起碼我都可以唱；但係如果瞓得唔好嘅話，唱方面就會有影響。今晚我會休息咗先，當然唔希望夜啲就痛到要去檢查，如果聽朝仲係痛嘅咪去囉。（聽晚唔夠膽再咁行落台？）我會跳落去，哈哈。」