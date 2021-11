雪姨直播開箱Chanel倒數月曆　瘋狂爆粗非常崩潰：人生最錯今次！

聖誕節將至,各大品牌推出倒數月曆來迎接普天同慶的大日子。KOL雪姨(容可兒)知道網民對Chanel推出的倒數月曆感興趣,加上在市面上亦很難購買,所以她特意拜託相熟朋友以$6000購入,並於日前在社交平台直播開箱。不過這個倒數月曆卻令雪姨非常崩潰兼懷疑人生,瘋狂爆粗激動表示:「我人生最錯今次」。



KOL雪姨日前在社交平台直播開箱Chanel倒數月曆。(影片截圖)

雪姨滿心歡喜為大家介紹香水型的盒子,再逐一拆開入面的禮物。第一份拆開的是一支紅色唇膏,雪姨大表滿意亦覺得有誠意,殊不知愈拆愈不妙,磁石、各式各樣的貼紙令她懷疑人生:「你(Chanel)畀啲良心,我畀6千幾蚊,你覺得我呢個年紀鍾意玩貼紙?入面點解唔係啲Sample,呢盒嘢真係攞晒命,唔係講玩笑。」這些都未算荒謬,當拆到一塊膠時,雪姨終極爆Seed激動大叫:「手繩嗰嚿膠,用嚟做咩,佢得一片膠。我突然好鍾意貼紙,貼紙都有啲用,呢嚿膠係咩事。我今晚究竟經歷咗啲咩,Fxxk!」

雪姨不斷叫自己冷靜,更自我安慰說「有重量有希望」,結果當然令她大感失望:「6千幾蚊買盒嘢,最期待竟然係支Hand Cream,仲要係充滿香精味。最後一盒希望係貨Size,我今晚崩潰,竟然係迷你唇膏?!我畀6千幾蚊,你畀支貨Size我都唔得。」

雪姨不斷叫自己冷靜,更自我安慰說「有重量有希望」,結果當然令她大感失望。(影片截圖)

她已經無法再叫自己冷靜,瘋狂爆粗高呼:「成個Calendar最好係個盒,入面全部都係手繩、電話繩、膠、擴香石、貼紙、書籤,Fxxk!我下年一定唔會買,我人生最錯今次,What the fxxk is that?我俾人呃到透,Chanel I hate you so fxxking much。我識咗你(Chanel)幾十年,未見過你出本簿,本簿震撼我三觀,我X!送布袋,Hello Hello,連M巾都裝唔到。」更直言今次是遇過最荒謬的事:「好想打畀阿媽講,同佢講世界上最荒謬嘅事,我投資從來冇失過手,真係想講粗口,呢鋪輸鑊甘。」不過網民就睇得非常開心:「笑到黐線」、「好彩有雪姨開箱,我唔使買了!」

逐格睇雪姨激動表情: