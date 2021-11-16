雪姨直播開箱Chanel倒數月曆　瘋狂爆粗非常崩潰：人生最錯今次！

聖誕節將至，各大品牌推出倒數月曆來迎接普天同慶的大日子。KOL雪姨（容可兒）知道網民對Chanel推出的倒數月曆感興趣，加上在市面上亦很難購買，所以她特意拜託相熟朋友以$6000購入，並於日前在社交平台直播開箱。不過這個倒數月曆卻令雪姨非常崩潰兼懷疑人生，瘋狂爆粗激動表示：「我人生最錯今次」。



KOL雪姨日前在社交平台直播開箱Chanel倒數月曆。（影片截圖）

雪姨滿心歡喜為大家介紹香水型的盒子，再逐一拆開入面的禮物。第一份拆開的是一支紅色唇膏，雪姨大表滿意亦覺得有誠意，殊不知愈拆愈不妙，磁石、各式各樣的貼紙令她懷疑人生：「你（Chanel）畀啲良心，我畀6千幾蚊，你覺得我呢個年紀鍾意玩貼紙？入面點解唔係啲Sample，呢盒嘢真係攞晒命，唔係講玩笑。」這些都未算荒謬，當拆到一塊膠時，雪姨終極爆Seed激動大叫：「手繩嗰嚿膠，用嚟做咩，佢得一片膠。我突然好鍾意貼紙，貼紙都有啲用，呢嚿膠係咩事。我今晚究竟經歷咗啲咩，Fxxk！」

雪姨不斷叫自己冷靜，更自我安慰說「有重量有希望」，結果當然令她大感失望：「6千幾蚊買盒嘢，最期待竟然係支Hand Cream，仲要係充滿香精味。最後一盒希望係貨Size，我今晚崩潰，竟然係迷你唇膏？！我畀6千幾蚊，你畀支貨Size我都唔得。」

雪姨不斷叫自己冷靜，更自我安慰說「有重量有希望」，結果當然令她大感失望。（影片截圖）

她已經無法再叫自己冷靜，瘋狂爆粗高呼：「成個Calendar最好係個盒，入面全部都係手繩、電話繩、膠、擴香石、貼紙、書籤，Fxxk！我下年一定唔會買，我人生最錯今次，What the fxxk is that？我俾人呃到透，Chanel I hate you so fxxking much。我識咗你（Chanel）幾十年，未見過你出本簿，本簿震撼我三觀，我X！送布袋，Hello Hello，連M巾都裝唔到。」更直言今次是遇過最荒謬的事：「好想打畀阿媽講，同佢講世界上最荒謬嘅事，我投資從來冇失過手，真係想講粗口，呢鋪輸鑊甘。」不過網民就睇得非常開心：「笑到黐線」、「好彩有雪姨開箱，我唔使買了！」

逐格睇雪姨激動表情：