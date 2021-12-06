多位00年代港姐三甲住得夠豪　葉翠翠愈搵愈有住紅山半島獨立屋

不少港姐三甲得主選完美之後都會加入娛圈，有的就嫁人做少奶奶。近來2003年香港小姐競選冠軍曹敏莉的豪宅就得到廣泛的關注，據知曹敏莉跟老公目前居住位於半山的過千呎的複式豪宅，生活幸福美滿。立即帶大家看看5位00年代港姐三甲得主住的豪宅！



曹敏莉住的豪宅空間寬敞，亦看到有相當高的樓底。（IG@chomandylee）

前港姐冠軍曹敏莉2010年嫁給坐擁億萬身家的金融才俊張家傑，之後淡出娛樂圈，並分別於2011、2013及2016年誕下女兒Dora、大仔Marco和幼子Leo，組成一家五口的溫馨家庭。直至今年，她難得再現幕前做今年港姐的導師，氣質美貌令觀眾再眼前一亮！曹敏莉不時在IG貼出子女的照片，非常溫馨，而日前，她在家中巨廳慶祝細仔Leo生日，意外曝光其半山豪宅。據知，張家傑在財金界甚有名氣，投資眼光獨到，名下豪宅有君臨天下以及凱旋門等。從照片可見，曹敏莉目前居住位於半山的過千呎的複式豪宅樓底非常高，客廳與飯廳都十分闊落，裝修以白色簡約為主，景觀開揚遼闊，對正中環中心商業地帶，並眺望開揚維港海景和山景景觀，非常豪華！

點撃下圖睇有幾豪：

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陳茵媺（Aimee）早前在IG貼出家中的聖誕佈置，曝光家中的角落。（IG@aimeechan_official）

2006年港姐冠軍陳茵媺（Aimee）早前在IG po相，見到她與囡囡在佈置聖誕樹，為聖誕節做準備，見到他們的家舒適溫馨。其實一向有買樓投資的陳豪早年有調景嶺都會駅揸手，之後再入手比華利山別墅4千呎別墅，本身已夠陳豪一家五口居住，但後來因為考慮到小朋友讀書的需要，於是搬到南灣嘉麟閣，月租7萬。陳豪曾表示雖然租金貴了，但他每日可以方便送子女上學，省了時間就等如慳到金錢。住了兩年，陳豪再到同屋苑的2,200大單位，月租超過10萬。

點撃下圖睇睇陳豪和Aimee的家：

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葉翠翠亦不時曝光家中的角落。（IG@tracy_ip）

2005年港姐冠軍葉翠翠於2015年與商人周曉東結婚，婚後成功三年抱三。減少幕前演出的她近年轉型做親子KOL，日日在家直播與粉絲互動，高峰期更試過月賺七位數兼同時有8個代言在身，據知收入非常可觀的她去年購入價值380萬的法拉利送給老公做禮物。為了讓三位囝囝有更大的活動空間，翠翠兩夫婦豪擲9,000萬港元，購入港島紅山半島約3,000呎的獨立屋。大宅以白色為主調行簡約實用風格，雖然裝修不算奢華，不過卻空間感十足。巨型大廳變成囝囝的遊樂場，有滑梯、波波池等形形式式的玩具，加上大窗台令整間屋感覺開揚夠光猛。浴室同樣行簡約風以白色雲石作牆身和地板，屋內更有大型私人花園，天氣熱時可以設置吹氣泳池玩水降溫，三位囝囝各人戴上大水泡依然非常鬆動。

點撃睇葉翠翠3,000呎獨立屋：

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徐淑敏（Suki，現名為徐菁遙）在2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚，婚後先後誕下三個囡囡，組成幸福大家庭。（IG@sukichui_wee）

Suki在2006年參選香港小姐而入行，雖然最後三甲不入，但依然憑着甜美樣貌深受觀眾喜愛，直至2009年她與黃浩拍拖，短短兩個月就宣布閃婚，自此淡出幕前。出身屋邨的Suki成為幸福少奶奶後仍積極增值自己，除了報讀藍帶廚藝課程之外，她在2012年創立自家護膚品牌，搞得有聲有色，2016年她以8位數字出售旗下品牌，相當犀利！Suki現時一家住在大埔比華利山4,000呎豪宅，全屋四層連天台，自設泳池、小農莊及私人Spa等，生活自在幸福！

點擊下圖睇豪宅：