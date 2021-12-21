開心速遞丨林淑敏被封遲到王　許家傑即護航：我以我人格擔保

二人對今年拎獎有信心。（葉志明攝）

今天（21日）TVB的處境喜劇《愛·回家之開心速遞》舉辦「喜慶過冬至」的宣傳活動，劇中一眾演員也有現身出席，其中最受歡迎的螢幕CP林淑敏（大小姐）和許家傑（送水輝）成為今天焦點之一。

現場有請帖。（葉志明攝）

劇中情節講到二人即將結婚，亦成為無數觀眾最期待的情節，因為這對Cp經歷了四年，終於可以有情人終成眷屬，在拍攝這場戲份時，二人表示相當大壓力，像真的結婚一樣，送水輝接受《香港01》訪問時說：「我同大小姐感情線拍咗四年啦，唔單單只係我同大小姐嘅事，仲關成個劇組嘅事，同埋全香港觀眾睇住我哋大咁。我哋出去拍結婚相時候，成日都畀街坊問候，以為我哋真係結婚。」

大小姐拍婚紗照時爆街坊讚佢真人靚過上鏡。（葉志明攝）

今年的《萬千星輝頒獎禮2021》二人成功被提名「最佳拍檔」最後五強，這是他們第三次被獲提名，送水輝說：「我依然抱住一個信心，如果有勤工獎，我哋絕對拎到。」

最近在大小姐身上出現了負面新聞，指她拍劇時經常遲到，因此驚動了高層曾勵珍，指現場被珍姐責罵，更被封為「遲到王」。送水輝得知這消息立即護航，他說：「我以我人格擔保，我同佢合作咁耐，我有三個詞畀佢，專業敬業同樂業，因為大家睇佢螢幕演出，唔係話即場可以做到，唔係一個人爆料話係真就係真。」而大小姐第一次聽到是確實不開心，「之後諗人大啦，要好成熟諗。有花邊新聞係難免。我最開心係有好多同事Whataspp我，話幫我做證，我話唔使啦，我覺得Ok嘅。」