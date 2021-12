陳柏宇親解演唱會唱《逸後》爆喊原因：唔係你開心生活就永遠幸福

陳柏宇(Jason)於月初舉行一連兩場的《陳柏宇Fight For __ Live in Hong Kong Coliseum》紅館演唱會,更請來黎明以及方皓玟擔任嘉賓。Jason的YouTube頻道前日(29日)上載名為「陳柏宇 THE FIGHT 紀錄片」的演唱會幕後花絮,當中他親解第二場唱《逸後》時爆喊的原因,以及新歌《有我》背後的感人故事。



陳柏宇於月初舉行一連兩場的《陳柏宇Fight For __ Live in Hong Kong Coliseum》紅館演唱會,更請來黎明以及方皓玟擔任嘉賓。(資料圖片)

在第二場的演唱會上,Jason演唱《逸後》時突然淚崩,熒幕上則播放着親人、朋友移民的動畫,場面非常感人。他說這一個部份是關於離別,當中的無奈令他忍不住淚曬當場:「原來唔係你開開心心生活,建立一啲好好嘅關係,就好童話式咁永遠幸福快樂。原來係有一啲你冇辦法控制嘅因素,會令到呢啲咁美好嘅時光係要停止。」

在第二場的演唱會上,Jason演唱《逸後》時突然淚崩,螢幕上則播放着親人、朋友移民的動畫,場面非常感人。(資料圖片)

Jason亦在演唱會上獻唱新歌《有我》,歌曲背後的理念是源自於他認為自己比任何人更能承受心理上的痛:「我會嘗試賦予自己喺世界上出現嘅原因,用嚟鼓勵自己,好熱血同好感觸,就係我比任何人都能承受心理上嘅痛,我天生就可以承受情感上嘅痛。我想去幫大家,有呢種情感上嘅痛畀我。」

問到為什麼要去承受別人的痛時,Jason哽咽續指:「因為我叻,可以將一件唔開心嘅事變到我可以接受嘅事,呢方面我比任何人都叻。我明白有啲事係一定會發生,你冇得Say No。就算點唔開心,世界都一定會繼續轉,唔會因為你嘅悲傷而停,所以我學識咗點樣去承受。」替別人分擔情感上的痛就成了Jason新歌《有我》背後的概念:「你有啲咩不安、有咩唔開心,你頂唔住嘅話畀我頂。」歌詞寫到「天塌下來/縱使我沒法替你去擋災/無論傷春悲秋我亦在/伴你共接受無奈」,不少樂迷聽後大為感動,亦感謝Jason一直的默默耕耘。

