陳自瑤奪最佳女配角即升呢做女一　同12年前「老公」續前緣

藝人陳自瑤（Yoyo）周日（2日）在無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》中榮獲最佳女配角，是她加入TVB 17年以來首個演戲獎項，當晚受訪是她承認吐氣揚眉，今日（7日）有報道指，Yoyo得獎後事業一帆風順，終於有機會擔正做女一，挑戰下年視后寶座。
Yoyo去年差一步就做到女一，可惜以選美為題材的劇集《選美的12夜》因為公司方向問題，臨時煞停失去首次機會。報道指Yoyo下月底開拍新劇《婚後事》擔正，男主角分別是羅子溢及黎諾懿，內容描述夫婦間的婚姻生活，由《香港愛情故事》的林肯擔任監製。
萬千星輝｜陳自瑤奪得最佳女配角 老公王浩信立即出post道賀
Yoyo去年分別有《大步走》、《寶寶大過天》、《把關者們》、《星空下的仁醫》及《異搜店》五套劇集出街，憑《寶寶大過天》中的全職媽媽「葉帆」一角獲得最佳女配角。早前Yoyo在綜藝節目《識貨》與黎諾懿鬥到總決賽，已經儲落一定默契，至於羅子溢亦早在12年前與Yoyo合作拍過劇集《缺宅男女》，更當劇中飾演夫妻，至於今次角色，Yoyo透露要演不同年齡，非常有挑戰性。
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