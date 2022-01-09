Lily Collins吸金力爆燈成最強星二代　過億超奢華豪宅曝光

由Lily Collins首次監製及主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第二季播出後，討論度極高，雖然劇集評價兩極，但令Lily Collins人氣再度急升。年初Lily低調地跟導演男友Charlie McDowell拉埋天窗，並將原本居住的比華利山豪宅以1350萬美元（約1億港元）出售，讓豪宅内的復古奢華裝修曝光。

Lily Collins憑《Emily in Paris》再次人氣急升。（Getty Images）

據外媒報道，Lily Collins自住的豪宅位於美國洛杉磯比華利山莊地標日落大道旁，由知名建築師John Elgin Woolf於1954年建成。豪宅內擁有四房間、五個浴室，除了有露天游泳池、網球場、酒吧、超大客廳和飯廳外，更設有圖書館，加上柔和色調及復古舒適的裝修，為豪宅更添溫暖感。

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Lily Collins的家庭背景不容忽視，父親Phil Collins是英國殿堂級搖滾樂歌手，更曾七次奪得格林美獎。母親Jill Tavelman是上流社會名媛，亦是比華利山俱樂部主席。Lily雖然出聲名門望族兼擁有超強星二代光環，但她一直默默地參演不同演藝工作，於2017年刻意減掉近20磅為電影《To The Bone》飾演厭食症患者，憑實力來獲得外界讚賞。

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