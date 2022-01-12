姜濤自爆小時候勁曳愛打交　靠打籃球發洩另一面

姜濤接受《1圈圈》訪問時，提到自己從未諗過會得到「我最喜愛的歌曲」。

姜濤近日為新歌《鏡中鏡》接受不同的電台節目訪問，今午他接受《1圈圈》訪問時，分享在叱咤樂壇流行榜頒獎上的心情，主持人問到是否以平常心面對，他說：「行啲講係平常心，但內心深處都幾唔平常，因為年尾，身邊嘅人對頒獎嘅嘢都好重視，所以呢種環境都會影響到自己心態，但都盡力同自己講平常心，都好行，哈哈！」之後他又提到林海峰在介紹「我最喜愛的男歌手」五強時，一句「恭喜晒Anson Lo」差啲玩出事，姜濤表示：「其實呢方面我都唔好，我真係叫佢『起身，快啲出去』呢件事都搞到我羅羅攣，一來我自己上年作品都唔係太多，做歌方面好多人比自己優秀，同埋自己隊友攞更加開心，所以一宣布時係咁『你出去你出去』」

節目中，姜濤提到Ｇareth Tong時，直言要「 要將佢鎖喺我身邊」，毫不掩飾對對方的喜愛。(IG圖片）

節目中，姜濤笑言自己拍完《鏡中鏡》MV的動作場面後，會多了點信心挑戰動作戲。「以前自己細個鍾意打交，覺得好型。我以前都係好曳嘅學生，因為比人欺凌耐咗，會鍾意欺凌返人哋(對象係咩嘢?瘦仔?)係呀，啲人好少比我肥架嘛。又唔係瘦仔，總之唔係比我肥嘅人都唔會夠我大力。（你都係推推撞撞？）唔係呀，哈哈！好多謝你幫我兜。」主持人阮兆祥笑指自己年輕時打藍球都會有推撞的情況，姜濤十分認同，並謂：「所以我好鍾意打波，到而家都鍾意打街場嘅原因係因為我可以展露平時冇咁溫和一面，都需要某個途徑發洩。」阮兆祥表示曾看到姜糖分享姜濤打波的片段，姜濤聞言後表示：「係呀，有段片好出名添。」之後表示以前打波都會將就，但而家就唔會，不過都希望自己打波時不被影響，原因是怕友人有壓力。