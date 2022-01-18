姜濤被「私追」搞到壓力爆煲？　夜晚晚跑入深山大叫情況令人擔心

男團MIRROR人氣王姜濤自《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」兩大獎項後愈來愈紅，今年更冧莊贏多次，風頭可算是一時無兩，不過亦引來一班「私生飯」貼身追蹤，影響到正常生活。最近，姜濤為父母營造更寧靜的生活環境，所以獨自搬出來住，但新住處卻火速被起底，搞到他昨晚（17/1）忍不住在Instagram開腔：「講真的給我一點空間。」而壓力愈來愈大的他到今日更跑入深山紓壓，他先後在Instagram貼出兩張山中照片，其中一張夜景照更配上「跑到山裡大叫一聲」字眼，情況令人擔心。

其實針對MIRROR的私追行為一直困擾多位成員一段長時間，十二子去年到梅窩拍攝ViuTV真人騷《調教你MIRROR》時，更有大批粉絲前來貼身追蹤，更一度影響拍攝及附近店舖，搞到他們要一字排開叫粉絲離開，而MIRROR經理人花姐（黃慧君）昨晚亦有出Post勸粉絲不要「私追」：「感謝大家喜愛舞台上的MIRROR，在舞台下，他跟我們一樣，需要有私人空間和好好休息的時間，才能創作更多好的作品給大家，在互相尊重下，懇請大家不再進行『私追』。」

花姐開腔呼籲給予MIRROR私人空間休息。（IG＠ahfa0908）

點擊重溫《調教你MIRROR》勸退粉絲過程：