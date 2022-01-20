薛凱琪走出童話世界　與麥浚龍合唱「出軌」情歌

薛凱琪先推出《月台上碰面》，繼而再與麥浚龍合作《月球上碰面》。

薛凱琪(Fiona)與麥浚龍(Juno)再度合唱，推出新歌《月球上碰面》，而在新歌面世前的一星期，Fiona 亦已推出另一單曲 ——《月台上碰面》，單從名字判斷，兩首歌曲有明顯的關聯。而事實上，兩首歌的 確在描述同一個故事、同一對男女。不同的是，《月球上碰面》比起《月台上碰面》 添加了男生的聲音，提供了男生的角度，為聽眾帶來更立體的體驗。

「以前的 Fiona 代表日光，因為富有正能量，予人溫暖光 明的感覺;但我想跟她做一首屬於夜晚的歌曲，讓大家接觸這位女生比較貼近現實、 比較陰暗的一面。」Juno 說道。

Fiona 是個既浪漫又富有少女心的人，所以自出道以來，許多歌曲都跟「童 話」有關，很快變塑造了她「童話公主」的形象。Fiona 說，從前的自己受童話世界保護，認為所有事物都是美好的，對於這種虛構的 善良與美麗有種莫名的執着，其實可能是因為自己一直在逃避面對真實的世界。Juno 在寫故事藍本時便已決定歌曲要分為兩個章節。第一個章節就是《月台上 碰面》，從女生的角度出發，表達許多女生心中的想象。在她的遐想世界裡，他們同 在寂寞寒冷的時候互相陪伴，使孤單的她不至崩塌。但她卻非常清晰地知道，自己心中其實已經一早存在另一個人，所以在這個月台上發生的事，只可停留在月台上，不可帶到生活。有一些界線不可跨越。

MV亦已在ＴYT上架。

順着故事發展，《月球上碰面》理所當然描寫更多男生的角度。但當大家都以 為男生的版本可能更理性、貼近現實、更殘酷的時候，Juno 為觀眾帶來一個意想不到 的劇情發展。原來在男生的世界裡，二人的愛情故事是可以發生的，只是發生的地點 不在月台，而是更「離地」、更脫離現實的「月球」上。男方認為，二人的碰面猶如 在月球上，極度珍貴，而且可以拋開一切枷瑣及束縛，愛得更轟烈。