鍾嘉欣分享哥哥動人家書　真誠心底話讀到喊：人生真係唔容易

近年鍾嘉欣都主力經營自己的YouTube Channel，經營短短一年，已經有10萬人Follow，在這個Channel各式各樣類型的影片都有，近日最新一條影片便是分享她的正能量，嘉欣說到拍攝這條片原因是看見很多粉絲喜歡聽她正能量的想法，嘉欣說：「我覺得每個人能夠去欣賞自己多啲，唔好只睇自己唔好一面，上天設計你唔係意外，要好好欣賞自己，鍾意自己，我想問你哋有幾多個人係真係鍾意自己呢？」

嘉欣拎返十年冇讀嘅信同大家分享。（YouTube）

影片中，嘉欣更與一眾觀眾分享了家人、朋友和親愛的人寫給她的信，這些信都曾經給過自己正能量的信。嘉欣笑言有十年沒有打開看過，但拍攝這條影片時候回想起這麼多年這些人都鼓勵過自己，也希望這些信可以鼓勵大家。嘉欣有一位姐姐和哥哥，當她讀完姐姐寫給自己的信，讀到哥哥的那一封更哭了出來，「2004年7月22日，當我入呢一行時，佢用中文寫咗呢封信畀我，好神奇。『我係你哥哥，好耐冇見。希望你喺香港生活愉快，你去香港那一天，我好難過，你姐姐知你好有才華，會喺香港做得更好，但我心入面唔想畀你離開，你好特別，好多人都欣賞同鍾意你。』」

嘉欣說要好好鍾意自己，先可以去照顧別人。（YouTube）

讀到這裡，嘉欣被哥哥的信感動到，更哭了出來，嘉欣繼續說：「『你首先要知道生活的困難，喺街要小心陌生人，要有健康飲食，食水果、蔬菜、飲水、牛奶、少食肉、多做運動』，我唔太同意飲牛奶同少食肉，我意思回到過去我都唔會做呢件事，不過So Sweet。」

讀到這裡唔少網友都羨慕嘉欣有一個這麼愛錫他的哥哥，然後嘉欣繼續拆信，終於讀到老公寫給她的一封信，她說：「『我每天早上起身都覺得好幸運，你令我成為世界上最幸福快樂嘅人』，多謝老公，我正在學習成為一個更好嘅人，多謝你畀我呢個機會。」

嘉欣做一個總結，「人生真係唔容易，就算地震、風雨，都會有停嘅一日，會有彩虹出現，好好珍惜自己。」

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