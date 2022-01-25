ANSONBEAN自家製短片全球逾千萬觀看　揚言着泳衣大派福利

陳毅燊（ANSONBEAN）去年年尾為迎接萬聖節大搞新意思，玩轉大熱韓劇《魷魚遊戲》及Lil Nas X (ft. Jack Harlow)的歌曲《INDUSTRY BABY》，ANSONBEAN一手包辦租場、排舞及錄歌等，打造短片《INDUSTRY BABY ft. Squid Game》，短片全球播放，前日（24/1）觀看人數已超過一千萬！為ANSONBEAN打了一支強心針，他會在未來的音樂路上繼續努力，並會積極參與創作，為大家帶來更好、更創新的作品。

ANSONBEAN早前上載的《INDUSTRY BABY ft. Squid Game》短片日前在YouTube突破千萬觀看次數。

ANSONBEAN得知短片逾千萬觀看率，他開心說：「係好開心嘅！呢個係我同另外兩位導演Lewis同Jervin嘅目標，我哋都希望View數爆到之餘亦可以將短片傳到去外國，美國睇嘅人數係37.1%，其餘嘅係其他國家，感覺真係夢想成真！雖然呢首唔係我自己嘅歌，起初出嘅時候都會感到有啲尷尬，但係出到嚟大家都好鍾意，真係好驚喜！有咁嘅成績除咗多謝兩位導演，一班參與嘅工作人員都好大功勞，要請大家食飯慶祝。」

ANSONBEAN揚言請大家食飯慶祝。

除了萬歲慶祝，ANSONBEAN還透露會派福利，他說：「我一定會派福利呀！新一年頭炮，會拍Vlog帶世界各地嘅朋友去香港探險，但用咩方法就唔可以講住，保持神秘！我嚟緊新一年會拍多啲生活上嘅嘢畀大家睇，係一啲小小嘅作品。我而家就會去買一件泳衣，到熱啲嘅時候先買泳褲啦！哈哈。」

短片由度橋、搵道具、租場、演員、排舞、錄歌等，由ANSONBEAN一手策劃，他希望將來會繼續搞搞一些更癲的作品，震撼大家，他說：「我會繼續大膽咁Set目標同做自己鍾意嘅。今次預算有限，多謝兩位導演畀咗好多橋我，同時都教咗我好多嘢，佢哋嘅橋好癲，例如運鏡、轉場景，我原本以為要好大支出，但係只要用技術同熱血搭夠，大家一齊搏，就可以有呢次嘅化學作用。」