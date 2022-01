NFT的熱潮席捲全球,香港不少藝人亦都加入戰團,,望可於NFT元宇宙等分一杯羹, 甚至增加收入,。近期在藝人圈內極高人氣的蛋頭形的蛋人NFT 「WHO IS THIS BOY」, 其蛋人角色配以不同動物、名人、食物等可愛造型俘虜了很多本地演藝界人士率先搶購入市,短短幾天吳若希的蛋人以購入價0.05eth計算,Jinny的蛋人已升值50倍!

已經升值咗50倍。

當中已知購入「Who Is This Boy」 NFT的藝人包括有: Bob林盛斌、林芊妤、吳若希、黎諾懿、陸浩明、林秀怡、、陳敏之、小花譚杏藍等,盛傳方力申亦有意購入WHO IS THIS BOY收藏投資。

點擊睇仲有邊個藝人玩NFT!