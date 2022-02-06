蔡穎恩虎年接拍兩劇　盼與老公享受二人世界：難得可以一齊過新年

踏入虎年，演員蔡穎恩（Evelyn）除了第一年以「譚太」身份派利是，還有「好消息」宣布，是她今年一口氣接拍兩個劇，過足戲癮。Evelyn表示兩個角色都非常有挑戰性，趁新年假期勤力備課，她說：「其中一個角色有好多肢體語言，所以邀請咗戲劇專家甄詠蓓老師幫我補課，而另一個角色就好多對白，最近我已經開始喺屋企背默劇本，呢個方法係導演教我，佢話一邊背默一邊讀出嚟，幫助記憶和了解角色。呢兩個角色我從未演過，係新挑戰，希望呈現不一樣嘅蔡穎恩畀大家睇。」

早前Evelyn和Charles一起拍攝賀年短片。

日前Evelyn與好朋友、時尚逹人林皓霆（Charles）在中環唐人館拍攝賀年短片，期間品嚐寓意風生水起的「撈起」和寓意金銀滿屋的巨型煎堆時，邊食邊講，笑聲不絕。Charles一見到Evelyn，立即賣口乖向「譚太」拜年，Evelyn甜笑到講不出話，Charles對她說：「我要成為首個逗你第一年作為『譚太』派嘅利是，沾你嘅福氣，然後喺我屋企人搞嘅麻將大賽贏到冠軍。」Evelyn自爆是麻將新手，笑料百出：「作為新手，大相公、小相公在所難免，但我試過大相公多出三隻牌，非常離譜，仲要理直氣壯同人拗，成為朋友之間頂級笑話。」

首年以「譚太」身份派利是，Evelyn心情興奮又緊張：「今年第一年作為譚太派利是，多謝各大品牌知我需要，送咗好多好靚嘅利是封畀我，好開心，派利是係分享福氣，希望收到利是嘅朋友，接收到我帶畀大家嘅幸福。」婚前她都有派開工利是的習慣，說：「入行後都習慣新年派開工利是，因為遇到幫我一齊做嘢嘅人，係我嘅福氣，希望將去年自己搵到嘅錢好似福氣分享畀大家，來年大家繼續拼搏，再搵多啲錢。（快啲生BB就可以賺返啲利是錢！）好多朋友都問我哋幾時生BB，其實我哋都好想享受二人世界先，難得今年我同老公都唔使離港工作，可以一齊過新年。」她又笑言：「有時見到身邊朋友湊小朋友時嘅『盛況』都有啲驚！」

Evelyn第一次以「譚太」身份派利是。

外表小女孩的Evelyn原來是廚藝高手，每年都會親手炮製蘿蔔糕，她說： 「我整嘅蘿蔔糕非常足料，朋友食過都讚不絕口，今年整咗送畀畀奶奶和屋企人，希望大家食得開心。」除了自製賀年糕點，她還會添置紅卜卜內衣過新年，寓意鴻運當頭，她笑說： 「每年大年初一、初二都會同親友打麻將，正所謂『紅底旺旺，大殺四方』。如果大家都著紅色就打和，所謂和氣生財，一樣咁開心，哈哈！」