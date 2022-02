24歲的名媛Kylie Jenner憑真人騷《Keeping Up With The Kardashians》而爆紅,除了成為社交平台女王,更創立了個人美妝品牌,獲福布斯公布為全球最年輕的億萬富豪。Kylie今早(7/2)在Instagram上載了捉著BB小手的黑白照片,宣布為饒舌歌手男友Travis Scott誕下第2胎,透露BB出生日期為「2/2/22」,亦留下藍色心心符號,暗示第二胎是兒子。

Kylie今早在Instagram上載了捉著BB小手的黑白照片。(IG/@kyliejenner)

Kylie與Travis亦育有4歲女兒Stormi。(Getty Images)

Kylie與Travis早已育有4歲女兒Stormi,據外媒報道,消息指Kylie母子平安,而Stormi亦為多了個弟弟感到很興奮。兩人自2017年開始拍拖,不過在2019年期間曾短暫分開,並共同照顧Stormi,直至疫情間需要長時間居家隔離才令感情好轉繼而復合。

