李璨琛首同ViuTV合作拍劇　勁有信心口碑好：呢邊創作空間都幾大

李璨琛（Sam）首次與ViuTV合作拍劇，劇名叫《心靈師》，在劇中他是一名讀心理學科的學生，不過最後並沒有做到心理醫生，反而是和劇中另一名女主角林明禎一起開咖啡店，他說：「故仔由間Cafe開始，頭先見我送外賣、賣咖啡都只係一個表面嚟，實質我用咖啡店幫心理有問題呀，精神有問題嘅朋友仔。」

Sam劇中會幫人解開心結。（梁碧玲攝）

而Sam這次飾演這個角色需要做很多功課，對他來說是一大挑戰，「今次係我拍戲以嚟，台詞同對白量都係幾多嘅一次，都算最多。段段都一頁紙，都幾難記㗎，有啲名呀，專業名稱，牽涉到呢啲事會比較辛苦。同埋導演要求我節奏比較快啲，一定要熟啲。」

Sam已經開了第四日工。（梁碧玲攝）

Sam劇中與不少女神合作，有林明禎和陳嘉倩，對於和林明禎的感情線，Sam笑言與她未開始已經結束是有遺憾。至於嘉倩甚少拍劇，Sam坦言不敢指導對方：「可能拍嘅時候會交流，可能語氣上情緒上大家會一齊去調節。」

Sam今次好有艷福。（梁碧玲攝）

近年ViuTV自家製的劇集口碑和收視都不差，Sam亦有留意，第一次合作，Sam說：「我覺得呢邊創作空間都幾大，同埋今次呢部戲都比賽偏門題材，所以我對今次製作幾有期望同信心。」

Sam談到與ViuTV合作契機是幾年在金獎像認識了香港電視娛樂有限公司董事總經理魯庭暉（魯暉），「幾年前有提名，咁啱佢坐我隔離，我哋完全唔識，咁㗎傾兩句，原來魯暉就喺Viu做，咁叫做契機，然後慢慢認識咗，之後傾下有咩諗法，然後就有呢件事出現。」

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