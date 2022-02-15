莊鍶敏抖音狂曬靚屋大到可周圍跳舞　網民︰在香港有這豪宅了不起

藝人莊鍶敏（前名莊思敏，Jacquelin）出名富貴，是大馬拿督的千金，除了家住豪宅外，又不時在節目和IG有意無意大曬名牌包包，她自己亦有努力賺錢，生活富泰。她近來不時在抖音大曬住的豪宅。日前，她就貼了一段在家跳舞自娛的片段，見她左扭右扭，大屋空間相當寬敞。而屋內的裝修就以典雅感覺為主，是非常舒適的家。有網民留言說︰「在香港有這豪宅，真了不起」，Jacquelin都有like這個comment。



Jacquelin是圈中的小富婆，好勤力工作賺錢。（IG@jacquelinchng）

而另外的片段就曝光Jacquelin家裏睡房的部分，同樣有落地玻璃窗和大衣櫃，空間感十足，還有一段在睡房跳舞的片段，她能夠隨時跳舞和做gym，難怪網民都驚嘆︰「豪宅！」

Jacquelin在家裏的廳跳舞冇難度！（莊鍶敏抖音影片截圖）

點擊下圖睇吓Jacquelin喺抖音曬豪宅嘅截圖︰

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其實Jacquelin在2020年跟台灣珍珠奶茶店東主Brian（楊秉逸）結婚時，Jacquelin將片段放上YouTube channel，當時他們被指莊家大宅內簽紙結婚，二人沒有大排筳席，在家中跟數十名親友見證下，舉行簡單簽紙儀式，屋內的裝修十分富麗堂皇。而大宅天台的泳池更是誇張，事關景觀相當開揚，優美景色盡收眼底。

點擊下圖睇吓Jacquelin結婚時嘅片段︰

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