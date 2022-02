42歲前「邦女郎」、Marvel電影《黑寡婦》中飾演反派「模仿大師」的Olga Kurylenko,雖然現居法國,但仍然心繫出生地烏克蘭,今日(25/2)在社交網站發文,對俄羅斯揮軍烏克蘭表示關注:「Praying for Ukraine and the safety of its people(為烏克蘭及其人民的安全祈禱)」。

