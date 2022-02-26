姜濤拍劇期間忍口唔食嘢　Stanley突發冷發燒嚇壞劇組人員

MIRROR早前成為抗疫大使，12位成員將連續4個星期五喺FB直播，而今晚姜濤、Lokman(楊樂文）以及Stanley（邱士縉），高峰時期，吸引3萬多人收看。直播期間，姜濤除咗不時整頭髮、整鏡頭之外，最後仲攬全張被同大家吹水，十分愜意。

直播中，姜濤好似觀眾一樣，聽多過講。

直播開首，先由分享叫外賣開始，姜濤表示近來都係以叫外賣為主，並笑言「自己唔識煮、阿媽有潔癖又唔鍾意煮飯。」Stanley聞言後這應該就是姜濤致肥的原因。問到留喺屋企會做咩時，姜濤就不忘為隊友打歌:「頭先啱啱睇完Anson Lo MV。」之後仲不比讚，而Stanley就大讚Jeremy（李駿傑）的《半》，被問到幾時出新歌，姜濤表示近日因為要拍劇，所以沒有太多時間，不過已有構思。之後他又透露只要有時間，會狂睇MIRROR的表演:「我發個每隻歌大家都有唔同嘅小動作，有啲小動作又幾好睇，可以參考下。」

小演員Alexandra Della Pietra喺劇中飾演Stanley女兒，姜濤不時都撩對方玩。

姜濤近日忙於拍攝劇集《季前賽》，同劇嘅Stanley指他不時與小演員玩：「佢好想生女，有啲父愛，所以會係咁撩我個女。」之後Stanley又自爆拍攝期間，與Edan(呂爵安)、Ian(陳卓賢）食唔停口，反觀向來為食的姜濤就極為忍得。姜濤笑指日前在連鎖快餐店拍攝炒薯條的戲份後，由於翌日不用開工，所以他將所有薯吃掉。「啲工作人員都好震驚，因為第一次見我喺劇組食嘢。」

姜濤透露對「十胎」已經想法。

Stanley表示有日開工食完燒賣後，感到胃部不適。「之後開始發冷，最驚係我發燒，大家開始有啲緊張，即時叫我去睇醫生，醫生話我腸胃炎，但因為發燒，所以都要檢測。」幸好只是虛驚一場。