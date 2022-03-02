林盛斌拍片親解近年成日畀人問租樓唔買樓原因：其實好簡單四個字

藝人林盛斌（Bob）吸金能力極強，近年為了讓一家人住得更加好便租了九龍塘的獨立別墅，上月（28日）Bob於社交網站發布一張照片，相中便是他原居住的九龍塘豪宅，他寫道：「拜拜 多謝呢3年為我哋遮風擋雨」，此帖一出，網友猜測Bob是否又搬大屋。Bob接受《香港01》記者訪問時透露搬屋的原因：「因為舊屋完約，又俾我搵到呢間屋，風水又幾好，環境又唔錯，所以咪搬囉，咁又冇乜特別唔捨得嘅，有時轉換下新環境，都可以比到自己一啲新嘅感覺，新嘅動力，繼續努力俾心機做好自己，做好工作同事業。」

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Bob每搬一次都是搬更大的豪宅，有不少人都會問他，為何每次都是租樓而不是買樓，今天（2日）他拍片親解租樓不買樓的問題，他說：「其實好簡單，四個字機會成本，假設你想住好啲，九龍塘，人一世物一世，五千尺大屋，我計過，最平個間都要1-2億左右。我就當1億5千萬，咁可能你有其他物業係身，咁要畀15%釐印費。」

Bob計過首期再加15%釐印費也要給接近1億的價錢，他續說：「如果我有9千幾萬現金，我唔會咁用囉，更何況我冇。如果我真係有9千幾萬我會選擇投資唔同地方，分散風險，每年有5%回報，9千幾萬一年5%回報，就400幾萬，一個月都40萬。我租層樓誇張咁講都係10-20萬，仲剩20萬畀你用，所以所謂呢啲豪宅係抵租唔抵買，不過戴定頭盔，以上方法未必適任何人。」

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