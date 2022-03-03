江嘉敏疑因男友出軌忍痛結束三年情　情路波折三度遇「偷食男」

現年27歲的江嘉敏（Kaman）今日（3日）被爆與拍拖三年多的電競高層男友Anthony分手，有指男方疑似出軌令嘉敏死心。除Unfollow對方的社交帳號外，嘉敏連日來亦在IG發文抒發感受，「最後．晚餐」、「結局篇」等等的字眼似有所暗示，不禁令網民揣測二人是否感情生變。對於分手一事，嘉敏回覆傳媒時並沒有否認只說「畀啲時間我」。在最新的限時動態中，嘉敏以一張短髮背面相感性寫上：「明明曾經那麼要好過，但一轉眼間卻又突然變得陌生了」，字裏行間流露傷感之情。



嘉敏感性寫上：「明明曾經那麼要好過，但一轉眼間卻又突然變得陌生了」，字裏行間流露傷感之情。（IG/ @kaman_kong）

其實嘉敏並非首次遇到「偷食男」，去年她現身無綫節目《代溝關注組》時自爆前兩次分手都是因男方出軌。嘉敏透露18歲初戀時，她的男友竟然「偷食」自己的好姊妹，二人更在她生日當日，在她面前表現親暱，令她眼火爆。

而她對上一個出軌男友則是瘋狂有外遇，偷食對象有模特兒、KOL、甚至有女藝人。嘉敏說認識其中一位女藝人，大家亦曾見面食飯，更無奈表示自己後知後覺：「後尾到我同我男朋友分手嗰一刻，我先知原來佢哋係有過嘢囉，即係屋企張床係污糟嘅。」她續指最嬲是事後致電告知前男友媽媽，豈料對方竟反問：「係咪你滿足唔到佢呀？如果你滿足到佢，佢唔會出去搵第二個囉」，她直言當時嬲到爆炸。

江嘉敏被爆與拍拖三年多的電競高層男友Anthony分手，有指男方疑似出軌令嘉敏死心。（IG圖片）

嘉敏的戀愛路充滿波折，除遇上「偷食男」外，她亦曾經遇上一位自以為是兩情相悅的對象，可惜對方卻要和別人結婚。嘉敏於上月現身節目《諸朋戀友》，自爆一段誤以為美好的愛情：「我就係因為一個男仔食煙，所以我畀時間佢戒煙，然後我真係等咗佢一年，佢最終真係戒咗煙，然後約我食飯，當時好開心以為可以一齊，然後佢畀咗張請帖我，佢話點解會戒到煙係因為老婆影響到佢，嗰陣我好鍾意佢。」

嘉敏於上月現身節目《諸朋戀友》，自爆一段誤以為美好的愛情。（影片截圖）

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