家族榮耀︱熊黛林楊茜堯婚姻幸福美滿　重溫馬家三位少奶戲外情史

無綫（TVB）劇集《家族榮耀》明爭暗鬥的情節令觀眾看得肉緊，連帶一眾演員的討論度亦大幅提升。劇中，馬家三位少奶的情路各有不同，二少奶楊茜堯的老公黃浩然更在一次車禍中身亡。但現實中，楊茜堯的感情生活相當美滿，2016年與羅子溢結婚後誕下一子一女，湊成一個好字。飾演馬家大少奶的熊黛林現實中同樣幸福，與郭可頌結婚後誕下兩位千金，一家四口幸福美滿。至於三少奶李彩華的情路則較為坎坷，她於2019年情人節與內地商人黃彥書結婚，可惜在2020年宣布離婚，入行以來的六段情均未能開花結果，立即重溫馬家三位少奶現實中的情史！



《家族榮耀》明爭暗鬥的情節令觀眾看得肉緊，連帶一眾演員的討論度亦大幅提升。（網上圖片）

大少奶熊黛林

熊黛林最為人熟悉的必定是與郭富城的七年情，當年經常傳出二人結婚的消息，可惜最終分手收場。熊黛林和郭富城亦曾分別開腔回應分手一事，熊黛林指希望可以找一個可靠的男人，組織屬於自己的家庭。而郭富城則以鞋子論來比喻與熊黛林多年的感情，他的言論卻惹來外界不滿，認為用鞋子形容前女友並不尊重，加上一直不願意給對方名分，令熊黛林白白花了七年青春。

熊黛林最為人熟悉的必定是與郭富城的七年情，當年經常傳出二人結婚的消息，可惜最終分手收場。（VCG）

與郭富城分手後，熊黛林遇上身家過億的富商郭可頌，並於2016年拉埋天窗。二人婚後育有兩位千金，一家四口生活幸福美滿，熊黛林經常在社交平台上載溫馨的家庭照。

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二少奶楊茜堯

楊茜堯出道以來緋聞不多，2009年有傳她戀上黎諾懿發展姊弟戀，可惜遭楊媽媽棒打鴛鴦結束半年情。直到2012年，她與羅子溢爆出「雲吞麵事件」轟動全城，事後他們立即召開記招交代事件，楊茜堯解釋當時酒後不適，於是伏在對方的大腿休息，並稱嘔吐在雲吞麵的碗中，其後被人稱此事為「雲吞麵事件」。此事後，二人大方承認戀情，並於2016年在英國註冊結婚，他們婚後育有一子一女幸福美滿。

他們婚後育有一子一女幸福美滿。（IG/ @tavia_yeung）

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三少奶李彩華

李彩華的情路則較為坎坷，先後傳出六段情，可惜多段感情均未能開花結果。曾與李彩華傳出緋聞的有林峯、蕭定一、保險業才俊王傲山、潘啟翀、何遠恆及內地富商黃彥書。李彩華於2019年情人節與黃彥書結婚，可惜在2020年宣布離婚。

入行以來的六段情均未能開花結果。（微博圖片）

點撃睇李彩華的六段情：