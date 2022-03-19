強尼如何變成「三級片字典」？　自爆18歲睇《玉蒲團》：幕幕精彩

現年48歲的強尼（許博文）前日（17/3）作客陳志雲YouTube直播節目《Stephen．傾》。提到強尼之前在張敬軒YouTube節目《軒公敲碗》自封「三級片字典」，陳志雲即問他為何會迷上三級片，他說：「8、90年代，確實係三級片非常蓬勃嘅年代，記得有次同中七同學，啱啱夠18歲，我哋喺自修室溫溫吓書，我同學大我一年，我同佢講『悶悶地，不如睇齣三級片！』，佢話咁大膽，跟住我哋換咗校服嘅上衫，跟住去咗土瓜灣珠江戲院睇《玉蒲團》，第一次睇，心情係『我大個仔』。」

強尼（許博文）前日（17/3）作客陳志雲YouTube直播節目《Stephen．傾》。（YouTube/@志雲頻道 stephenchannel）

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強尼的童年照竟然是黑白色的！（Instagram：@ilovemyoq）

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直認當年缺乏性知識的強尼被問到當時是否仍是處男時，他即尷尬笑說：「中學係，中學係，哎呀！死喇！第一次講，因為我讀男校。」他亦有繼續分享首次睇三級片的感覺：「刺激㗎，記得行入戲院嗰下流汗㗎，始終考緊A Level，放低本書用兩個鐘過嚟睇《玉蒲團》喎，嗰個內心交戰……（好唔好睇？）梗係好好睇，幕幕都好精彩，徐錦江又飛天，嗰時咁神奇。（刺激到你有性幻想？）又唔會大個先至諗，係同朋輩做一件咁大膽嘅事，覺得好歷奇。（你覺得最好睇係邊套三級片？）最好睇都係《玉蒲團》，因為係我青春嘅烙印！」而被問到9歲仔是否已經開始睇類似影片，強尼便指兒子年紀尚幼，仍正值睇卡通片的年紀。