MIRROR成員姜濤於周二(22日)晚上突然在社交平台發布了一張小時候的肥仔相,問:「who are you? 」不少人都知道姜濤在讀書時期曾是一個200磅的肥仔,不過他亦不介意公開以前的照片。之後,他又再在IG上載story,表示「found another one」,然後貼了一張跟同學仔的合照,姜濤以前雖然比現在肥,但其實一眼就認到哪位是他,現在除了更帥氣之外,分別也不大,以前就比較可愛。而另一樣則是他跟姜爸爸勁似樣,眼睛和鼻子都好似!

姜濤在IG分享自己以前的肥仔相,非常可愛。(IG@keung_show)

姜濤其實跟他的爸爸和媽媽好似樣。(IG@keung_show)

點擊下圖睇吓姜濤嘅靚仔相同舊照︰