現年37歲的靚媽岑麗香(香香)自2016年與金融才俊老公強強結婚後,先後誕下兩子Jacob及JuJu,專心相夫教子的香香不時在社交平台分享溫馨家庭生活。近日因疫情關係,香香亦留在屋企安心湊仔,日前她就分享了幾張同囝囝的合照,並寫道:「Was having some me-time and then two little cuties barged in and one started eating my belt. Who else has been indoors for too long?(正在享受一下me-time,然後兩個小可愛闖了進來,一個還開始吃我的皮帶。還有誰在室內待太久了?)」



JuJu好得意!(IG@heungheungeliza)

相中所見香香原本已經打扮好並大玩自拍,但兩個寶貝仔突然出現,大仔Jacob站在角落,十分乖巧,而細仔JuJu就坐在地上,拿着皮帶在啃,還一臉無辜地望着媽咪,網民紛紛留言大讚可愛:「媽咪又靚又Sweet,囝囝好得意」、「好想搣JuJu面珠墩」!