陳茵媺少女打扮迎Happy Friday最後竟靚樣崩壞　網民笑指：好真實

靚媽陳茵媺 (Aimee) 自從為老公陳豪 (Moses) 誕下3名寶貝仔女後,便淡出幕前演出,全力照顧家庭,成為了全職媽媽。Aimee亦不時會於IG更新近況分享她的幸福家庭生活,以及湊仔女之日常。昨日她便post了她於星期五的造型,並留言表示:「It's Friday ! 👀 Time to get CRAZY! 🤪」以一身少女打扮和髮型來迎接她的快樂周五。

陳豪與老婆陳茵媺及3個寶貝仔女。(陳茵媺IG)

然而現實和理想往往有偏差,Aimee昨晚凌晨就post了她頭髮都亂晒的新相,並留言表示:「Soooo... after a loong day of #hectic zoom classes for all 3 kids, preping meals, helping Camilla with her Chinese homework, Nathan's English homework and choreographed two dance songs for the boys dance project... I am officially "partied" and "crazed" OUT. I am going to bed. 🥱🥱🥱Crazy Friday was LITERALLY crazy! 😵‍💫🥴😵 Nite!🥰」公開了她周五為照顧仔女以及準備他們的功課而忙碌的一天,相中的她甚至可以用「甩頭甩髻」來形容,靚靚造型崩壞了,相當搞笑。網民紛紛留言給她笑到喊的emoji,又表示:「好真實」,有不少網民就留言大讚她:「最佳媽媽!」

點擊睇Aimee最新周五造型前後對比以及她一家的其他靚相: