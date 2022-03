3月27日是英國母親節,身為香港和蘇格蘭混血兒的謝嘉怡(Lisa)今日(28日)就在社交平台上載與母親的合照,並寫着:「Happy Mother’s Day to my amazing mum! She always supports me in everything I do, even though I must drive her absolutely crazy, so thankful to have her with me!(媽媽,母親節快樂!無論我做什麼,她都會支持我,感激有她的相伴。)」Lisa與媽媽猶如餅印一樣,尤其是一雙大眼睛以及燦爛笑容,網民大讚兩母女同樣漂亮,亦祝Lisa媽媽母親節快樂。



Lisa在社交平台上載與母親的合照慶祝英國母親節。(IG/ @lisamarie_tse)

