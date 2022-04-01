謝嘉怡豪擲100萬搞生意　賣健康飲品望每月銷售額達千萬

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）憑精緻的混血靚樣和貼地真性情贏盡了網民心！她除了加入處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「尋寶圖」員工「呂冠君」，原來最近更豪擲100萬搞生意做老闆！

謝嘉怡與肥媽感情好好。（影片截圖）

Lisa最近在肥媽（Maria Cordero）的直播被問道是否自己做生意，她透露：「係呀，我最近賣一個飲品，好健康好好飲。（做健康飲品？）係Future Salad。」Liza是目前是Allklear全清的投資者及首席品牌官，主要工作是協助宣傳，例如向KOL及藝人推介產品，同時分發樣本給她們試用，希望他們試用後，覺得效果不錯的話，在社交媒體上分享。她更透露大約每星期抽一至兩天回到公司，與同事構思新主意，協助宣傳推廣。

Lisa做老闆娘！（IG/@lisamarie_tse）

+ 16

Lisa曾在IG透露：「With just adding allklear in to my diet I have managed to drop 2kg in one month.（僅僅在我的飲食中添加了 allklar，我就在一個月內成功減掉了 2 公斤。）」據知該公司成立兩年已達致收支平衡，現時平均每月銷售額達數百萬元，預期2022年平均每月銷售額可逾1,000萬元。