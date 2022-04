謝嘉怡豪擲100萬搞生意　賣健康飲品望每月銷售額達千萬

2020年港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)憑精緻的混血靚樣和貼地真性情贏盡了網民心!她除了加入處境劇《愛.回家之開心速遞》飾演「尋寶圖」員工「呂冠君」,原來最近更豪擲100萬搞生意做老闆!

謝嘉怡與肥媽感情好好。(影片截圖)

Lisa最近在肥媽(Maria Cordero)的直播被問道是否自己做生意,她透露:「係呀,我最近賣一個飲品,好健康好好飲。(做健康飲品?)係Future Salad。」Liza是目前是Allklear全清的投資者及首席品牌官,主要工作是協助宣傳,例如向KOL及藝人推介產品,同時分發樣本給她們試用,希望他們試用後,覺得效果不錯的話,在社交媒體上分享。她更透露大約每星期抽一至兩天回到公司,與同事構思新主意,協助宣傳推廣。

Lisa做老闆娘!(IG/@lisamarie_tse)

Lisa曾在IG透露:「With just adding allklear in to my diet I have managed to drop 2kg in one month.(僅僅在我的飲食中添加了 allklar,我就在一個月內成功減掉了 2 公斤。)」據知該公司成立兩年已達致收支平衡,現時平均每月銷售額達數百萬元,預期2022年平均每月銷售額可逾1,000萬元。