37歲袁嘉敏(Candy)昨日(1/4)突然在社交網站向「富三代」鍾培生與其父親鍾仁偉開火,怒斥兩人對她有「古怪要求」之餘,更寫道:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾氏在一起的一年,真是一場噩夢)」,引起全城熱議。今日,袁嘉敏和鍾培生再度隔空開火,兩人互相駁斥對方,「花生味」十足,同時女方亦宣布離開香港一段長時間,認真耐人尋味。其實袁嘉敏自參選《2009香港小姐競選》並贏得「最上鏡小姐」以來,一直負面新聞多多,可算是同屆港姐中最受關注的一位,風頭明顯蓋過當年冠軍、2013年下嫁堪輿學家李丞責的劉倩婷。到底《2009香港小姐競選》最終十強佳麗去晒邊?點擊下圖逐一了解:

