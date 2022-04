37歲袁嘉敏(Candy)昨日(1/4)突然在社交網站向「富三代」鍾培生與其父親鍾仁偉開火,怒斥兩人對她有「古怪要求」之餘,更寫道:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾氏在一起的一年,真是一場噩夢)」,不但引起全城熱議,亦引出曾與鍾培生在擂台對決的「香港抽水王」林作連環抽水,繼力撐鍾培生是「好男人」、分析「古怪要求」內容後,林作今晚(2/4)更再度在Instagram出招,貼出一張與袁嘉敏的微訊截圖,並寫道:「本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容,請DM(私訊)本人。位位5舊(嚿)。」更指自己本人只接受PayMe和轉數快收費,似乎有心借袁嘉敏搵外快。

林作似乎有心借袁嘉敏搵外快。(Instagram/@jolamchok)

